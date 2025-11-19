TRES DÍAS DE GENÉTICA, CAPACITACIONES Y REMATE EN LA EXPO BÚFALOS CHACO 2025

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde hoy, hasta el 21 de noviembre, en la Sociedad Rural “El Zapallar” de General San Martín, se realizará la IV Expo Búfalos Chaco 2025, que reunirá a destacados reproductores de la raza bubalina, capacitaciones técnicas y un gran remate de machos, hembras, bubillos, con el martillo de la firma consignataria Iván L. O’Farrell.

La ciudad de General San Martín, será nuevamente anfitriona de productores de toda la provincia y de la región. Desde el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, a través de la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, se destacó el trabajo sostenido de los criadores bubalinos del Chaco y de las entidades organizadoras, remarcando el valor de este encuentro para compartir avances y proyectar nuevos objetivos del sector.

Cronograma de actividades

Miércoles 19

-De 12 a 18 horas: Ingreso de la hacienda bubalina a la Muestra.

Jueves 20

-De 7 a 18 horas: Continuación del ingreso de hacienda.

-Actuación del jurado de admisión, designado por la AACB, a cargo de la médica veterinaria Irina Martínez.

Capacitaciones y charlas técnicas:

-De 16 a 17 hs: “El búfalo: rentabilidad, eficiencia productiva, manejo y su creciente importancia” – Ing. Marco Zava.

-De 17 a 17.30 hs “Actualidad del sector bubalino” – Técnico Enrique Torres.

-De 17.30 a 18 hs “Desempeño productivo de bubillos sobre pasturas naturales – sanidad bubalina” – Méd. Vet. Irina Martínez.

-De 18 a 19 hs “Clasificación práctica zootécnica de búfalos en pista” – Ing. Marco Zava.

Viernes 21

9.30 a 11 hs-Juzgamiento final a cargo del jurado de clasificación, encabezado por el Ing. Marco Zava.

-Acto con autoridades provinciales, locales y representantes del sector.

-12.30 hs- entrega de premios.

-14.30 hs-Remate a martillo corrido, a cargo de Iván L. O’Farrell.

Los interesados podrán participar de forma presencial o vía streaming.

-18 hs: Cierre.

