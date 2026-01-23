Las Cámaras del sector farmacéutico y el gremio de la sanidad firmaron un aumento del 7,79% y consolidaron una mejora anual del 31,5%, con actualización de salarios básicos, bonos y adicionales, y una nueva instancia de revisión prevista para abril de 2026.

Mientras la reforma laboral domina la agenda política y genera incertidumbre en el mundo del trabajo, la industria farmacéutica avanza en paralelo con definiciones clave en materia salarial. En un contexto de negociaciones trimestrales y con el foco puesto en preservar el poder adquisitivo, las cámaras empresarias del sector cerraron un nuevo acuerdo con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

El entendimiento contempla un incremento salarial del 7,79% respecto de octubre, que será rubricado por las principales entidades del sector: la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y COOPERALA. Con esta actualización, la mejora acumulada durante todo 2025 alcanza el 31,5%, un porcentaje en línea con la inflación medida por el IPC en el año cerrado.

El acuerdo se inscribe dentro del marco paritario vigente desde el 1° de abril de 2025 y con validez hasta el 31 de marzo de 2026. Además, las partes pactaron abrir una nueva instancia de negociación en abril del próximo año para revisar salarios básicos, asignaciones no remunerativas y contribuciones, en función de la evolución económica y del escenario inflacionario.

En cuanto a las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo 42/89, el personal de mayor rango, que es categoría A con título universitario, percibirá ingresos de $2.796.243,01 correspondientes a octubre. Un operario con título habilitante cobrará $2.496.644,13, mientras que un operario calificado alcanzará los $1.883.776,60. Los valores reflejan la actualización acordada y posicionan al sector entre los que lograron sostener salarios relativamente altos dentro de la industria.

El acuerdo también incluyó la actualización de conceptos adicionales. Por el Día de la Sanidad se estableció un pago de $85.129,84, mientras que el beneficio por Sala Maternal pasó a ser una suma no remunerativa de $395.828,82. A su vez, el bono vacacional quedó fijado en $282.010,37, reforzando el esquema de ingresos complementarios para los trabajadores del sector.

La firma del entendimiento contó con la participación de referentes empresariales y sindicales de peso. Por el lado empresario rubricaron representantes de CILFA, CAEME, COOPERALA, CAPROVE y CAME, mientras que por el sector gremial firmaron Héctor Daer y Carlos West Ocampo. El acuerdo aparece así como una señal de estabilidad en un año atravesado por tensiones laborales y debates estructurales sobre el futuro del trabajo en la Argentina.