ESCUETO PARTE MÉDICO SOBRE LA SALUD DE BASTIAN: «NO PRESENTA CAMBIOS»

La salud de Bastian continúa bajo pronóstico reservado luego de que estudios médicos confirmaran que el nene de 8 años presenta lesiones cerebrales y cervicales severas, producto del traumatismo sufrido durante el choque en la zona de La Frontera, en Pinamar.

El último parte médico emitido en la mañana de este viernes fue escueto. Desde el Ministerio de Salud bonaerense no hicieron referencia a novedades respecto a las lesiones del paciente pediátrico, así como tampoco a la traqueotomía que estaba programada para ayer.

“El Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti informa que el paciente de 8 años internado en este hospital desde el pasado 15 de enero continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”, expresa el comunicado difundido hoy.

no presenta cambios en relación al último parte emitido”. Asimismo, se aclara que el estado de salud del nene «

Bastian permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar. El día jueves por la mañana se le realizaron estudios complementarios, los cuales confirmaron que el menor presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo” sufrido durante el impacto.