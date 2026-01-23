ESCUETO PARTE MÉDICO SOBRE LA SALUD DE BASTIAN: «NO PRESENTA CAMBIOS»
Estudios revelaron que el nene tiene lesiones cerebrales y cervicales severas. Los médicos planean realizarle una traqueotomía.
Bastian permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras haber sido trasladado en helicóptero desde Pinamar. El día jueves por la mañana se le realizaron estudios complementarios, los cuales confirmaron que el menor presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo” sufrido durante el impacto.
Ante esta situación, decidieron mantener al paciente con inmovilización de la zona afectada y bajo un estricto control a cargo de los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva del hospital infantil marplatense.
Tal como se informó, el nene permanece con asistencia respiratoria ventilatoria y los médicos planeaban realizarle una traqueotomía con el fin de asegurar una vía aérea estable mientras permanece internado. Su pronóstico es reservado.
Choque en Pinamar: comenzaron las pericias al UTV y la camioneta
Este jueves comenzaron las pericias a los dos vehículos involucrados en el choque. La medida, ordenada por la Justicia, busca determinar las posiciones del UTV y de la camioneta al momento del accidente, así como también las responsabilidades del caso.
Durante las pericias, se intentará precisar el punto exacto del choque, el lugar y la forma en la que colisionaron ambos vehículos y el tipo de impacto, datos clave para establecer quién embistió a quién en la secuencia que derivó en el grave siniestro.
El incidente ocurrió el pasado lunes 12, cuando el UTV en el que viajaba Batian con su papá, junto a una mujer y otras dos menores, impactó de frente contra una camioneta Amarok en la zona de médanos. El nene fue trasladado en un principio al hospital comunitario de Pinamar y luego derivado a Mar del Plata debido a la complejidad de su cuadro.