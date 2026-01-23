APA CONTINÚA CON OPERATIVOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LAGUNAS EN EL GRAN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Administración Provincial del Agua (APA) continúa desarrollando operativos de control sobre la ocupación ilegal y el relleno de lagunas en el área metropolitana del Gran Resistencia, con el objetivo de preservar estos reservorios naturales y garantizar su función hídrica ante eventos de lluvias intensas.

En los últimos meses, equipos técnicos del organismo provincial llevaron adelante procedimientos de extracción de construcciones precarias y rellenos de tierra en distintas lagunas, en un trabajo planificado y articulado con la Municipalidad de Resistencia, el Juzgado de Faltas y la Policía del Chaco.

Desde la APA destacaron el compromiso de los vecinos que realizan denuncias sobre ocupaciones indebidas. “Esto es importante porque nos permite actuar de manera inmediata”, señaló el presidente del organismo, Jorge Pilar, quien además remarcó el “rol fundamental” que cumplen las lagunas para contener el agua en períodos de lluvias abundantes, como los registrados en los últimos meses. En ese sentido, subrayó que “es esencial que la población tome conciencia de la necesidad de proteger nuestras lagunas”.

NUEVO OPERATIVO INTEGRAL EN LA LAGUNA DE VILLA CHICA

En el marco de estas acciones, técnicos de la APA realizaron una nueva intervención integral en la Laguna Villa Chica, ubicada sobre calle Catamarca al 1900, en la ciudad de Resistencia, en un trabajo conjunto con la Municipalidad.

El operativo se inició a partir de un reclamo recibido en el Centro de Denuncias de la Administración Provincial del Agua, lo que permitió montar un dispositivo articulado con el municipio. Con maquinaria de la APA y un camión municipal, se procedió a la limpieza de alcantarillas y al despeje de sectores obstruidos en canales y zanjas.

Cabe recordar que, tras el desalojo de un asentamiento ilegal y el retiro de rellenos realizado la semana pasada, en esta nueva intervención se ejecutaron trabajos complementarios destinados a garantizar el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en la zona.

Finalmente, desde la APA se recuerda a la comunidad que quienes deseen colaborar con la protección de lagunas y cursos de agua pueden realizar denuncias sobre rellenos o construcciones ilegales comunicándose a los teléfonos 4419959 o 4419989, o a través de las redes sociales oficiales: Instagram: apa.chaco y Facebook: APA Chaco.