SANDER RECIBE A VETERANOS DE MALVINAS

En el marco de las conmemoraciones por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente Pío Sander recibió a miembros de la Asociación de Veteranos de Malvinas “Celso Páez”, con el objetivo de dialogar sobre la importancia de revalorizar la causa Malvinas y fortalecer su difusión en la comunidad. 🤝🇦🇷

Durante el encuentro se destacó la necesidad de mantener viva la memoria histórica, promoviendo acciones que permitan a las nuevas generaciones conocer y comprender el valor, el compromiso y el sacrificio de los héroes de guerra que defendieron la soberanía nacional. 🕊️📚🇦🇷

Los veteranos también plantearon distintas problemáticas que afectan a la institución y las dificultades que enfrentan para avanzar con actividades conmemorativas y educativas vinculadas a la causa. 🗣️

En este sentido, se anunció que este 2 de abril se enmarcará un espacio en la plaza central de la ciudad destinado a recordar y rememorar la Gesta de Malvinas, generando un lugar de memoria permanente para honrar a quienes entregaron su vida por la Patria. 🪖🇦🇷🌺

El intendente Pío Sander escuchó atentamente las demandas planteadas y se puso a disposición de canalizar los pedidos y acompañar a los veteranos, trabajando de manera conjunta para fortalecer las acciones de reconocimiento, memoria y apoyo institucional hacia quienes defendieron la soberanía argentina.

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