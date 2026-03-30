GRAN LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA TURÍSTICA EN EL IMPENETRABLE

Castelli realizó el lanzamiento oficial de la temporada turística “Destino Impenetrable, donde el monte late”

Este domingo 29 de marzo se llevó a cabo un importante evento que marcó el inicio oficial de la temporada turística en la región, consolidando una propuesta que pone en valor la identidad, la cultura y la riqueza natural del territorio.

👉La actividad estuvo encabezada por el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, y miembros del gabinete municipal.

Durante la jornada participaron distintos prestadores turísticos, quienes dijeron presente con sus stands, ofreciendo información sobre gastronomía, artesanía, hotelería y los principales atractivos de la región. Formaron parte de este lanzamiento el Parque Nacional El Impenetrable, la Fundación Rewilding, las áreas de Turismo de Miraflores y Bermejito, la agencia de viajes Impetour, Hotel Florencia, Hotel Portal del Impenetrable, Ana Restaurante de Campo, la comparsa Hualoq Alá, Impenetrable Moda de Autor, COSAP, Fundación Amigos del Arte y Turismo, la Asociación de Vecinos de La Armonía, la Secretaría de Ambiente, la asociación Alemanes del Volga entre otros actores fundamentales del sector.

➡️En este marco, se destacaron las bondades del territorio, sus paisajes únicos y los sitios históricos que forman parte del patrimonio cultural y natural, reafirmando el compromiso de continuar posicionando a El Impenetrable como uno de los destinos turísticos más importantes de la región.

Asimismo, se puso en valor la oferta turística local de Castelli, destacando sitios emblemáticos como la Cruz del Padre Holzer, el camping El Mala, el paraje El Salado, el Museo local y la tradicional Fiesta de la Cerveza organizada por la Asociación Alemanes del Volga, como parte de una identidad cultural que distingue a la ciudad.

Estas acciones permiten seguir impulsando el turismo como motor de crecimiento económico, cultural y social para toda la comunidad, generando oportunidades y fortaleciendo el desarrollo local.

Por su parte, el secretario de Turismo, Rubén Romero, subrayó la importancia del trabajo conjunto para fortalecer el sector, recordando que desde el inicio de la gestión se planteó potenciar no solo el turismo, sino también la hotelería, la gastronomía, la artesanía y los paisajes regionales.

A su turno, el intendente Pío Sander expresó:

“Para lograr esas metas había que impulsar Castelli. Impulsar, dar a conocer nuestra riqueza cultural, que muchos no valoran, con su gastronomía, los manualistas y los artesanos. Debemos estar preparados, soñemos juntos, apoyando nuestros eventos”.

En ese sentido, destacó que para alcanzar estos objetivos es fundamental dar a conocer la riqueza cultural de Castelli y la región, muchas veces poco valorada. Asimismo, anunció la realización de la Bienal del Impenetrable, que contará con la participación de escultores de renombre, e invitó a la comunidad a prepararse y acompañar estos eventos culturales que fortalecen la economía local.

“Debemos soñar juntos y seguir apoyando nuestras expresiones culturales. El turismo es una herramienta clave para el desarrollo y para posicionarnos como un destino importante en la región”, expresó.

De esta manera, quedó oficialmente inaugurada la temporada turística “Destino Impenetrable”.

El final se dió con un gran cierre música donde además escuelas de danzas deleitaron con bailes tradicionales.

Relacionado