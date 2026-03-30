DOMÍNGUEZ CRUZÓ A PÉREZ PONS Y ACLARÓ QUE “EL PROYECTO PARQUE ACUÁTICO NO ES UNA PRIORIDAD

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*El ministro Hugo Domínguez, respondió con dureza al ex ministro Santiago Pérez Pons, a quien acusó de “caradura” y le exigió que “se ponga a trabajar y pida perdón a los chaqueños”.*

En declaraciones periodísticas, Domínguez manifestó: “Es una falta de respeto que salga a hablar de obras, cuando fue parte de una gestión *que dejó múltiples problemas sin resolver*. Lo que tendría que hacer es pedir disculpas”, afirmó Domínguez. El ministro de Infraestructura también cuestionó al ex funcionario y confirmó que el Proyecto del Parque Acuático fue postergado porque hay otras prioridades.

En ese marco, el funcionario explicó la situación del proyecto del parque acuático, y aclaró que se trata de una obra licitada el año pasado dentro del plan estratégico impulsado por el gobernador Leandro Zdero. “Es cierto que la obra fue licitada, pero hoy se definieron prioridades. El gobernador decidió postergarla y avanzar en una primera etapa solo con el parque lineal”, sostuvo.

Domínguez detalló que el parque lineal se desarrollará en el área cercana al aeropuerto y estará orientado al uso recreativo de la comunidad. “Será un espacio para que las familias puedan caminar, hacer deporte y disfrutar. Es una intervención concreta, útil y acorde a la realidad actual”, indicó.

*NOS ENFOCAMOS EN EL ARREGLO DE ESCUELAS, ENTRE LAS PRIORIDADES*

Se prioriza el arreglo de escuelas a través del programa Mejor Escuela , que es lo que indicó el Gobernador Zdero. Por eso, esta obra tendrá un impás y no se realiza.

Asimismo, remarcó que el Proyecto Parque Acuático no fue descartado, sino reprogramado: “Es una obra importante que en el futuro puede generar turismo, empleo y desarrollo para el área metropolitana. Pero hoy NO es una prioridad”.

El ministro insistió en que la actual gestión está enfocada en ordenar las cuentas y avanzar con obras necesarias y sostenibles. “No vamos a prometer lo que no se puede cumplir. Hay que ser responsables y decir la verdad”, subrayó.

Finalmente, Domínguez volvió a apuntar contra Pérez Pons: “Resulta llamativo que quienes no resolvieron los problemas cuando tuvieron la oportunidad, hoy pretendan dar lecciones. La sociedad merece seriedad, no oportunismo político”.

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