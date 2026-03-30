SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Cuarta Metro, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de la persona menor NAHIARA MAILEN BAEZ, de 15 años, de 1,50 metros de altura, de contextura física delgada, tez blanca, cabello largo negro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: short color azul y blanco, remera color gris, y zapatillas color roja Se le ha visto por última vez en Calle 1° De Mayo N° 1283 – Rcia. en fecha 30/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona menor, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Metro al 3624338580 o al servicio de emergencias 911.-

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