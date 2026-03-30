RESISTENCIA DEMORARON A UN HOMBRE QUE SACABA FOTOS Y FILMABA A LOS ALUMNOS EN UNA ESCUELA

El ciudadano fue puesto a disposición de la justicia.

En la mañana de este lunes, alrededor de las 7.50, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un establecimiento educativo ubicado sobre avenida Alberdi al 2100 aproximadamente, tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la directora de la institución, quien relató que momentos antes, el portero del establecimiento detectó a un hombre tomando fotografías y grabando videos a los alumnos. Según su testimonio, el ciudadano realizaba un comportamiento inusual, ya que besaba su teléfono celular luego de registrar las imágenes, lo que despertó preocupación entre el personal.

Además, señaló que no era la primera vez que lo veían merodeando la escuela en días anteriores. El portero del establecimiento logró demorar al individuo hasta la llegada de la policía.

El hombre de 30 años fue identificado y se encontraba dentro de la dirección al momento de la llegada del personal policial.

Durante una requisa, los agentes secuestraron un teléfono celular con batería y chip.

Asimismo, hallaron en una de sus zapatillas una tarjeta de memoria dañada de 64 GB y en su mochila, encontraron un pendrive de 128 GB y un DVD.

Ante esa situación, se procedió al secuestro formal de todos los elementos y al traslado del demorado a la División Medicina Legal. Posteriormente, fue alojado en la guardia de prevención de la Comisaría Sexta Metropolitana, junto con los objetos secuestrados

Por su parte, se invitó a la directora del establecimiento a realizar la correspondiente denuncia escrita para avanzar con las actuaciones judiciales.

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