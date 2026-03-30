DIVISION COM CAYÓ “BETUN”, CONTABA CON FRONDOSO PRONTUARIO Y TENIA U$D 3.500 EN SU PODER

La detención se dio esta mañana en Calle Fortín Rivadavia y Colon, luego de que el demorado intentara huir.

Pasadas las 10 los uniformados dependiente del Departamento Operaciones Estratégicas Lince, recorrían la zona, momento en el que vieron un Volkswagen Polo que intentó evadirlos al notar su presencia.

Tal es así, que el demorado, un joven de 29 años no logró su cometido y fue detenido de inmediato, el mismo tenía en su poder la suma de 3500 dólares los cuales no supo justificar.

Cabe mencionar que esta persona contaba con pedido de captura activo en el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), en una causa por “Supuesta Violación de Domicilio y Daños en Contexto de Violencia de Genero”.

Asimismo, esta persona es conocida en el ambiente del hampa y del narcotráfico, actividades por las cuales fue detenido de diversas ocasiones y es investigado.

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