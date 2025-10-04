SAN MARTIN: FUERON DETENIDOS CUANDO INTENTABAN VENDER UN ARMA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En su poder secuestraron un rifle modificado calibre 22, se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino

Los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría de San Martín realizaban recorridas investigativas por la jurisdicción cuando tomaron conocimiento por los vecinos que dos sujetos intentaban vender un arma de fuego en el barrio Los Silos.

Es así que emprendieron recorridas por cada calle del barrio hasta encontrarlos, tenían en su poder un rifle aire comprimido modificado para cartuchos calibre 22, sin documentación. Por ello procedieron al secuestro del arma y la conducción de ambos.

En la dependencia policial los conducidos de 21 y 31 años fueron notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal Argentino a disposición de la Fiscalía Penal N° 1.

