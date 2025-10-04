CASI 2000 KILOS DE CARNE INCAUTADAS EN INSPECCION SANITARIA A MERCADITO DE PUERTO TIROL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El producto cárnico no se encontraba en condiciones aptas para consumo humano.



Esta mañana el personal rural, llevo a cabo junto agentes municipales del área de bromatología, llegaron a un comercio ubicado en avenida del Trabajo.

Se entrevistaron con el propietario de 35 años, quien no contaba con habilitación del municipio ya que se encuentra en trámite.

Por ello, continuaron con el “control de carnicerías” y se dirigieron a la cámara de frio, donde hallaron 1.600 Kg productos cárnicos no apto para consumo humano, discriminados en 400 Kg. carne animal bovino; 600 Kg menudencias (mondongo; riñón; hígado; Etc.); 200 Kg., embutidos, (chorizo, morcilla, butifarras, milanesas); 400 Kg., producto cárnico ave de corral en mal estado, no apto para consumo humano, conforme lo establecido por los profesionales presentes en el lugar, procediendo al formal decomiso del producto cárnico de mención.

Se dio intervención al titular del Juzgado de Paz y Faltas de esa Localidad, que dispuso causante sea notificado de acta contravencional por Infracción al Art. 44° de la Ley 850-j, prosiguiendo en libertad.

Productos decomisados fueron trasladados hasta predio de basurero Municipal de Fontana por razones de cercanía, dónde se procedió a la incineración.-

