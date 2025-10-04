FERIA INTERNACIONAL DE ARTE a.362: QUINTA EDICIÓN EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Del 10 al 12 de octubre, el Club Social de Resistencia será sede de la quinta edición de la Feria Internacional de Arte a.362.

Se trata de un evento que reunirá a galerías y proyectos artísticos de Chaco, Corrientes, Tucumán, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires, seleccionados por un jurado de prestigio integrado por Rodrigo Alonso, Carlos Herrera, Matilde Marín y Laura San Martín.

Con entrada libre y gratuita, la Feria convoca a toda la comunidad a disfrutar de un espacio de encuentro, exhibición y diálogo en torno al arte contemporáneo. La programación incluye la participación de artistas emergentes y consolidados, galerías y proyectos colectivos, generando un ámbito único para el intercambio cultural.

La Feria a.362 se realiza gracias al esfuerzo del Club Social de Resistencia que cuenta con el apoyo del Gobierno del Chaco, a través del Instituto de Cultura. También apoyan este evento: instituciones como la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC), la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA), la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo (ANAU) y Diseñadores Nacionales Asociados (DINA). Asimismo, cuenta con el apoyo de la Fundación Fortabat, la Fundación Proa, la Municipalidad de Resistencia (MCR), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El comité directivo de la feria está conformado por Marilyn Cristofani, Alejandra Meana y Carlos Nicolini, y Daniel Fischer. La invitación se extiende a todos los amantes del arte, coleccionistas, estudiantes, familias y público en general, para ser parte de esta celebración que convierte a Resistencia en un polo de referencia del arte contemporáneo en la región.

