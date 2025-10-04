EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LA NUEVA GERENCIA NORTE DE SECHEEP, EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del 89º aniversario de Juan José Castelli, el gobernador Leandro Zdero y la vicegobernadora Silvana Schneider inauguraron hoy el edificio donde funcionará la nueva Gerencia de la zona Norte de Secheep, un espacio con personal técnico y administrativo destinado a mejorar la atención y la calidad del servicio eléctrico, en una región estratégica como El Impenetrable.

El Gobernador Zdero, desde muy temprano estuvo en Castelli, acompañando previamente el izamiento de la bandera y saludando afectuosamente a la comunidad por estos 89 años. En cuanto a la habilitación de la sede de Secheep, forma parte de la política energética provincial que busca garantizar equidad, inclusión y eficiencia en todo el territorio chaqueño.

Hasta el día de hoy, el distrito de Castelli dependía administrativamente de Sáenz Peña, lo que generaba demoras y dificultades en la atención. “La creación de esta gerencia era un reclamo eterno de la comunidad que lo escuchamos desde siempre. Antes, debíamos mejorar el servicio eléctrico en toda la zona, y lo hicimos”, señaló Zdero, destacando las obras de ampliación y extensión que permitieron llevar energía a quintas, chacras y barrios de la ciudad.

El Gobernador pidió a los trabajadores de la nueva sede “poner todas las energías para mejorar el servicio en la región, con eficiencia y calidad en la atención, cumpliendo con el objetivo de Secheep”.

En tanto el presidente de Secheep, José Bistoletti, subrayó que Castelli pasó de tener la peor situación del servicio eléctrico en la provincia a convertirse en gerencia gracias a obras estratégicas:

-Construcción de subestaciones transformadoras.

-Reemplazo de postes de madera por estructuras de cemento.

-Renovación de líneas de baja tensión por media tensión.

-Extensión de la red eléctrica hacia la chacra 4, donde funciona la estación de bombeo de agua para Zaparinqui.

“Hoy Castelli tendrá la inmediatez de atención que ya tienen las grandes ciudades de la provincia”, remarcó.

El gerente de la zona Norte, Eduardo Martínez, destacó la rapidez de la construcción y agradeció al Gobierno Provincial y al directorio de Secheep por el apoyo. “Era un reclamo de toda la ciudadanía y en muy poco tiempo logramos estas instalaciones, construidas con mano de obra y proveedores locales”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Guerrero, agradeció al gobernador por atender un pedido histórico: “Antes sufríamos largos períodos sin luz; hoy tenemos un servicio mejorado y Castelli podrá proyectarse como un centro atractivo para nuevas industrias”.

Del acto participaron también los vocales de Secheep Germán Perelli; Ariel Muñoz, el intendente Pío Sander junto a los diputados provinciales Dorys Arkwright, Sebastián Lazzarini y Maida With, además de vecinos y representantes de instituciones locales.

