LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI FORTALECE LA ATENCIÓN ANIMAL A TRAVÉS DE LA VETERINARIA MUNICIPAL

🐾🐩En el marco del Día Mundial de los Animales, la Municipalidad de Juan José Castelli este 29 de Abril se llevó adelante una importante jornada de trabajo en la Veterinaria Municipal, reafirmando su compromiso con el cuidado, la salud y el bienestar de las mascotas y animales en situación de calle.

La actividad se desarrolló en las instalaciones ubicadas en el Barrio Cultural, sobre calle Formosa e Independencia, donde se brindaron distintos servicios esenciales para la comunidad, entre ellos desparasitación, vacunación antirrábica y atención primaria, priorizando especialmente a los animales callejeros.

🐕Desde el municipio destacaron que este trabajo forma parte de una política pública sostenida, orientada a promover la tenencia responsable, prevenir enfermedades y garantizar el acceso a servicios veterinarios gratuitos para todos los vecinos.

Además, durante la jornada se recordó la importancia de cumplir con los requisitos para una atención segura y ordenada de los animales.

🐈‍⬛Con este tipo de acciones, la gestión municipal continúa impulsando iniciativas que fortalecen el vínculo entre la comunidad y el cuidado responsable de los animales, consolidando a la Veterinaria Municipal como un espacio fundamental de servicio y acompañamiento.

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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