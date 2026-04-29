CORONEL DU  GRATY DETIENEN A UN JOVEN POR LA MUERTE DE UN PITBULL

Un hombre de 22 años fue aprehendido este martes en el Barrio Vaticano, tras ser denunciado por un episodio de crueldad animal que terminó con la vida de un canino.

La investigación se inició luego de que el propietario del animal, un perro de raza pitbull color marrón claro, denunciara ante la comisaría local haber hallado a su mascota sin vida frente a su domicilio. De acuerdo a los testimonios recabados, los vecinos señalaron a un joven que reside en las inmediaciones como el responsable de haber atacado al animal con un objeto contundente, provocándole lesiones mortales.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron las pericias fotográficas de rigor en el lugar y procedieron a la localización del sospechoso. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Villa Ángela, el sujeto fue notificado de su aprehensión inmediata bajo la causa de «Supuesta Crueldad Animal».

Relacionado