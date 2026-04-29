BONO CONFIRMADO: CUANTO VAN A COBRAR LOS JUBILADOR EN MAYO CON EL BONO EXTRA

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70 mil para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. La medida, que se abonará durante mayo, alcanza a beneficiarios del sistema contributivo y no contributivo de la ANSES.

La decisión quedó establecida en el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei , junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello .

Según se detalla en la norma, el refuerzo busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales frente a la inflación. El bono se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

El beneficio alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas, Pensiones No Contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor y otras prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social .

Cuánto se cobra en mayo

La ANSES aplicará un aumento del 3,4% en mayo , en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos . Con la actualización y el bono, los haberes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.250,17, que con el bono de $70.000 alcanza un total de $463.250,17.

Jubilación máxima: $2.645.600.

PUAM: $304.255, que con el bono llega a $374.255.

Pensiones no contributivas: $266.223, que con el refuerzo ascienden a $336.223.

El esquema de actualización mensual se rige por el Decreto 274/24, que estableció el ajuste automático de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor. Esto implica que las jubilaciones se actualizan mes a mes en función de la inflación.