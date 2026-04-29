FIN AL LITIGIO CON SAENZ PEÑA: ORDENAN LA RESTITUCION DE FONDOS A LA BOLSA DE COMERCIO DEL CHACO

La Bolsa de Comercio del Chaco informa que, en el marco del acuerdo alcanzado con el Municipio de Sáenz Peña, la Justicia dispuso la restitución de los fondos que se encontraban afectados por medidas cautelares, dando por finalizado el proceso judicial que se encontraba en curso.

Este resultado constituye un paso significativo en la resolución de una situación que, durante su desarrollo, dio lugar a interpretaciones erróneas respecto a operatorias financieras específicas.

A través del diálogo institucional y la voluntad de las partes, se logró arribar a un entendimiento que permite superar definitivamente el conflicto.

Desde la Bolsa de Comercio del Chaco se destaca la importancia de este desenlace, que no solo resguarda los recursos de la institución, sino que también reafirma su accionar en el marco de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes.

Asimismo, la finalización del litigio permite enfocar los esfuerzos en el fortalecimiento del mercado de capitales a nivel local y regional, promoviendo condiciones de previsibilidad y confianza para todos los actores involucrados.

La institución continuará trabajando activamente en el desarrollo de herramientas financieras que contribuyan al crecimiento económico de la provincia, consolidando su rol como actor clave del sistema productivo chaqueño.