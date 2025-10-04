VILLA ANGELA: OPERATIVO RURAL: SECUESTRAN ESCOPETA, ANIMAL SILVESTRE Y DOS BURROS SUELTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta madrugada, personal de la División Operaciones Rurales de Villa Ángela llevó adelante un operativo de prevención con el objetivo de evitar hechos de abigeato, hurtos y robos de ganado, además de infracciones a las leyes de bosque, caza y pesca.

Durante el procedimiento, realizado en distintos puntos de la zona rural, se obtuvieron los siguientes resultados:

En la primera intervención, en el Lote N° 11, el personal detuvo la marcha de una motocicleta marca Zanella 150 cilindradas sin dominio, conducida por un joven de 20 años. El mismo, transportaba una escopeta calibre 16 (marca y número de serie no visibles), un cartucho recargado marca Orbea, una linterna táctica negra marca SWAT, y un animal silvestre sin vida, identificado como guazuncho.

Al solicitarle la correspondiente licencia de caza, manifestó no poseerla, por lo que se procedió al secuestro formal del armamento y el animal bajo acta, en el marco de la Ley de Caza N° 1429-R. Intervino en el caso la Dirección de Fiscalización Ambiental de Resistencia.

En otro tramo del operativo, sobre ruta Nacional N°95, kilometro 1023, procedieron al secuestro de dos animales denominados «Burros» que se encontraban sueltos sobre la vía pública, en infracción a la Ley N° 2765-J de Animales Sueltos. Interviene en esta causa el Juzgado de Faltas de Villa Ángela.

Las autoridades destacaron la importancia de estos operativos preventivos para preservar la fauna autóctona, reducir delitos rurales y evitar accidentes por animales sueltos en rutas nacionales.

