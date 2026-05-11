CASTELLI: CASTAGNO APUNTÓ CONTRA PÍO SANDER POR EL “ABANDONO” DE LA CIUDAD Y LA FALTA DE OBRAS HÍDRICAS

El vocal de la Administración Provincial del Agua (APA), Luis Castagno, cuestionó con dureza al intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, tras sus declaraciones sobre las obras de desagües ejecutadas en la ciudad y aseguró que “no sirve de nada que APA haga su trabajo si el municipio no hace zanjeos ni mantiene los desagües”.

Castagno rechazó que el jefe comunal intente adjudicarse gestiones vinculadas a las intervenciones impulsadas por el Gobierno provincial y sostuvo que las obras comenzaron luego de que se constatara “el abandono histórico” en distintos barrios de la localidad.

“Resulta un chiste que el intendente Pío Sander se atribuya alguna gestión sobre desagües cuando tiene toda la ciudad abandonada; no hizo una zanja, no limpió alcantarillas y durante años miró para otro lado mientras los vecinos sufrían cada lluvia”, disparó el funcionario provincial.

En ese sentido, recordó la recorrida que realizó el gobernador Leandro Zdero en medio de las inundaciones que afectaron a numerosos sectores de Castelli. “Cuando el gobernador Leandro Zdero estuvo en los barrios con el agua hasta las rodillas vio el verdadero abandono. Nos pidió hacer obras porque era evidente que el municipio no había hecho absolutamente nada en materia hídrica”, sostuvo Castagno.

Además, remarcó que la actual gestión municipal “carece de un plan hídrico serio” y cuestionó la falta de inversión en obras básicas para evitar anegamientos.

Castelli no tiene un plan hídrico

No sirve de nada que la Provincia intervenga si el municipio no cumple con lo mínimo, que es limpiar zanjas, mantener alcantarillas y ejecutar desagües”, afirmó.



Finalmente, el vocal de APA apuntó contra los recursos económicos que recibe la Municipalidad y aseguró que no se reflejan en mejoras concretas para los vecinos. “Hay que tener cara para salir a decir que gestionó algo cuando no pone un solo peso en la ciudad y está recibiendo más de 1300 millones de pesos por mes. El dinero es para invertir en prioridades y mejorarle la vida a la gente, no para abandonar la ciudad”, concluyó Castagno.

Relacionado