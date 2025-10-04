RESISTENCIA: DOS MUJERES DETENIDAS POR EL HURTO DE UNA MOTOCICLETA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana detuvo este viernes por la noche a dos mujeres, acusadas de sustraer una motocicleta en un hecho ocurrido en la ciudad

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:30 horas en un domicilio ubicado en calle Gobernador Bosch, entre Leandro N. Alem y Carlos Boggio, donde fueron conducidas dos mujeres de 23 y 27 años, ambas sindicadas como autoras del hecho.

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano de 29 años,quien manifestó que le habían sustraído su motocicleta marca Gilera, modelo Smash, color rojo, mientras se encontraba en la vivienda de las acusadas.

Según su testimonio, fue invitado a compartir un tereré por las jóvenes a quienes identificó y, en un momento de descuido, estas habrían aprovechado para llevarse su rodado sin su consentimiento.

Tras una rápida intervención, la policía logró ubicar y secuestrar la motocicleta robada en el barrio Emerenciano Cena, en la misma ciudad.

Las dos mujeres fueron trasladadas y puestas a disposición de la Comisaría Quinta Metropolitana, por razones de jurisdicción. La causa fue caratulada como «Supuesto Hurto».

