RESISTENCIA: DETIENEN A UN JOVEN MIENTRAS ROBABA EN UNA VIVIENDA DEL CENTRO

Fue detenido en flagrancia ayer por la tarde, mientras intentaba huir tras haber ingresado ilegalmente a una vivienda ubicada en calle Duvivier, en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Primera, que fue alertado a las 19:30 horas sobre un presunto hecho delictivo en curso. En el lugar, entrevistaron a la propietaria de 63 años, quien acababa de regresar a su domicilio y escuchó ruidos extraños en el interior de la propiedad.

Con la autorización de la denunciante, los agentes ingresaron al domicilio y, al llegar al patio trasero, lograron demorar a un sujeto que intentaba escapar saltando el muro perimetral. Fue identificado y tuene 20 años, seria del barrio Villa Facundo.

En poder del detenido se halló un bulto que contenía diversos objetos sustraídos, entre ellos: Una notebook Lenovo color azul, una freidora de aire marca ATMA, productos de limpieza: jabones líquidos Ariel, detergentes Cif, Magistral, Ala, Ayudín, Downy, entre otros. Bebidas alcohólicas: dos vinos marca Toro. Artículos varios: una planchita para el cabello, cargador, reloj, alcoholes, papel higiénico y un lustra muebles

Todos los elementos fueron secuestrados formalmente y, tras ser reconocidos por la damnificada, se ordenó su restitución bajo acta de entrega.

La causa fue caratulada como “Supuesto Hurto en grado de tentativa agravado por escalamiento”. El Equipo Fiscal en turno dispuso que el presunto autor, sea notificado de su aprehensión y permanezca detenido a disposición de la justicia.

