San Bernardo BARRIO VIVERO: SECUESTRAN 10 PLANTAS DE MARIHUANA

En un procedimiento llevado a cabo por personal de la Comisaria de San Bernardo este jueves, en el barrio Vivero de la localidad de San Bernardo, se secuestraron diez plantas de marihuana de distintos tamaños en el domicilio de una vecina.

El operativo se realizó a las 13:40, los efectivos se constituyeron en una vivienda ubicada en calle pública del barrio Vivero, tras recibir información sobre la existencia de plantas de cannabis en el lugar.

Allí fueron recibidos por una ciudadana de 52 años, quien entregó de manera voluntaria las plantas halladas en el patio trasero de su domicilio. Según manifestó la ciudadana, las plantas habrían sido cultivadas tiempo atrás por sus hijos, quienes actualmente no residen en el domicilio.

Tras establecer comunicación con la magistrada interviniente, se dispuso el secuestro de las plantas y la notificación de la situación legal en libertad para la mujer.

