AGENTE DE LA DIVISIÓN CAMINANTES ATRAPARON AL AUTOR DEL ROBO A CARNICERIA

El hombre de unos 25 años, fue detenido en el centro capitalino, luego de intentar otros dos ilícitos.

Las cámaras de seguridad cercanas al comercio damnificado esta madrugada fueron nuevamente de gran ayuda para identificar al autor, quien aun vestía las mismas prendas que utilizo en ese robo.

Hace instantes, esta persona pretendió sustraer elementos desde un comercio ubicado en Arturo Ilia al 300, pero clientes ocasionales y el dueño, lograron su demora hasta la llegada de agentes de la División Caminantes, quienes al verlo lo reconocieron y lo detuvieron.

Asimismo, al trasladarlo al móvil policial para llevarlo a la División Medicina Legal, otro comerciante se acercó a los efectivos y comento que horas antes, el detenido habría intentado sustraer focos y elementos eléctricos desde su negocio en Brown al 30 estimativamente.

Tras estas novedades, fue llevado a que lo revise un medico policial y desde la División Antecedentes Personales, confirmaron que las huellas levantadas en el local de avenida Sarmiento, correspondían con las del aprehendido por lo que fue llevado a la Comisaría Segunda Metropolitana a los fines legales, mientras se continua con las investigaciones para dar con el dinero sustraído

