IPDUV RECUERDA EL VENCIMIENTO DE LAS CUOTAS DE VIVIENDAS ADJUDICADAS

_El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a los adjudicatarios que el día 15 de cada mes vence la cuota correspondiente a las viviendas otorgadas por el organismo. El pago en tiempo y forma es fundamental para evitar la generación de intereses y mantener al día la situación de cada beneficiario.

Desde el Instituto destacaron que el cumplimiento de esta obligación contribuye al fortalecimiento de las políticas habitacionales que lleva adelante la provincia. Cada cuota abonada permite sostener los programas de vivienda y generar nuevas oportunidades para que más familias chaqueñas puedan acceder a una solución habitacional digna.

Asimismo, remarcaron que la responsabilidad de los adjudicatarios resulta clave para garantizar la continuidad de los proyectos habitacionales y promover una distribución más equitativa de los recursos destinados al acceso a la vivienda.

*Opciones disponibles para realizar el pago*

Los adjudicatarios cuentan con diferentes alternativas para abonar sus cuotas:

-Nuevo Banco del Chaco: presentando DNI y número de adjudicatario, sin necesidad de contar con la boleta física. También se puede adherir al débito automático.

-Lotipago y Cajas Municipales: con boletas vigentes.

-Home Banking y Red Link: seleccionando la opción “IPDUV Chaco – Préstamos” e ingresando el código electrónico correspondiente.

-Tu Gobierno Digital (TGD): permite generar la boleta única, pagar con tarjeta de crédito o débito y acceder a la cancelación anticipada.

Finalmente, el IPDUV recomienda a los adjudicatarios mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo, donde podrán consultar vencimientos, novedades y beneficios vigentes. Para más información, se encuentran disponibles el sitio web institucional, las redes sociales oficiales y los canales de atención al público.

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