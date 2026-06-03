LA APA MEJORA LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LLUVIAS CON NUEVO EQUIPAMIENTO DE BOMBEO

*Con esta intervención, la APA continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica provincial y consolidando acciones preventivas destinadas a reducir riesgos de anegamientos, proteger a las comunidades y mejorar la capacidad operativa del sistema de drenaje ante contingencias climáticas.

La incorporación de esta bomba permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos y garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema de desagües en una de las áreas estratégicas del área metropolitana.

La Administración Provincial del Agua (APA) puso en funcionamiento una bomba completamente reacondicionada en la Estación de Bombeo N.º 15 de Barranqueras, fortaleciendo el sistema de drenaje de excedentes hídricos en el barrio UCAL y zonas aledañas. El equipo tiene una capacidad de bombeo de 60.000 litros por minuto y forma parte del plan de mantenimiento y optimización de las defensas contra inundaciones que lleva adelante el Gobierno del Chaco.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, destacó que el organismo trabaja de manera sostenida en la ejecución del plan preventivo de inundaciones para el Gran Resistencia, complementando estas acciones con tareas de limpieza y mantenimiento de canales de drenaje en distintas regiones productivas de la provincia, en coordinación con Vialidad Provincial y los Consorcios Camineros.

“Es fundamental que los equipos estén en óptimas condiciones para cumplir su función cuando sean necesarios, especialmente considerando las perspectivas vinculadas con el desarrollo del fenómeno climático de El Niño para los próximos meses”, señaló Pilar.

Por su parte, el director de Sistema Hídrico de la APA, Omar Navarro, explicó que el equipo instalado corresponde a una bomba marca Flygt que fue reacondicionada integralmente y que cuenta con una capacidad de evacuación de hasta 60.000 litros de agua por minuto.

La Estación de Bombeo N.º 15 cumple una función clave dentro del sistema hídrico de Barranqueras, ya que permite el drenaje de la cuenca comprendida entre las avenidas 9 de Julio, Castelli, España y Mosconi. Además, recibe el aporte de un canal paralelo a las vías ferroviarias que descarga en las piletas de UCAL y se vincula posteriormente con la estación de bombeo ubicada sobre avenida Mosconi.

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