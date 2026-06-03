DETUVIERON A UN COMPRE CON PEDIDO DE CAPTURA POR ABUSO SEXUAL
Se dispuso la notificación de la aprehensión y la identificación del ciudadano, mientras se aguardan directivas del magistrado requirente para determinar las medidas a adoptar.
El procedimiento fue realizado durante tareas investigativas conjuntas entre distintas unidades policiales. El ciudadano registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Este martes, a eso de las 21:45, los efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, junto a jefes de la Dirección General de Zona Interior, la Dirección de Operaciones Interior y personal de la División 911 de Sáenz Peña, lograron demorar a un hombre de 60 años, en el marco de tareas investigativas.
Al verificar sus antecedentes a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los agentes constataron que registraba un pedido de captura y detención vigente, en una causa por supuesto abuso sexual, requerido por un Juzgado de Garantías y una Fiscalía del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Tras consultar con el Equipo Fiscal N° 1, a cargo de Ingrid Wenner, se dispuso la notificación de la aprehensión y la identificación del ciudadano, mientras se aguardan directivas del magistrado requirente para determinar las medidas a adoptar.