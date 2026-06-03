BUSCAN UNA FAMILIA PARA UN ADOLESCENTE DE 14 AÑOS QUE SUEÑA CON CRECER EN UN HOGAR

El Poder Judicial de Corrientes lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para un adolescente de 14 años que espera una oportunidad de construir un proyecto de vida en un entorno familiar. El joven reside actualmente en un dispositivo de cuidado y necesita adultos que puedan acompañarlo en su desarrollo, brindándole estabilidad emocional, afecto y apoyo cotidiano.

El llamado fue realizado por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro junto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), en el marco del expediente VXP 9826/20.

El adolescente asiste a una escuela especial con modalidad plurigrado y participa activamente en distintas propuestas recreativas. Entre sus actividades favoritas se encuentran el fútbol, las clases de arte y las salidas vinculadas al deporte y la recreación.

Además, recibe tratamiento psiquiátrico infantojuvenil y posee diagnóstico de retraso cognitivo moderado, por lo que requiere una familia que pueda acompañarlo con paciencia, comprensión y compromiso.

Desde el espacio donde reside destacaron su personalidad activa y solidaria. Nadia, operadora de cuidado del hogar, aseguró que «es un niño muy colaborador» y remarcó su entusiasmo por el deporte. También contó que participa en running y recientemente logró completar una carrera de cinco kilómetros acompañado por un profesor de educación física y por integrantes del equipo de cuidado.

Quienes trabajan diariamente con él señalaron que el adolescente mantiene un fuerte interés por seguir desarrollando sus capacidades y vínculos, y remarcaron la importancia de que pueda acceder a un entorno familiar estable.

Desde el Poder Judicial de Corrientes recordaron que la adopción implica un compromiso sostenido y representa una herramienta fundamental para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en familia.

Cómo postularse

Las personas interesadas en la convocatoria deberán descargar el formulario disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes y enviarlo al Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro.

También pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 7 a 13, a través de los canales oficiales del RUACtes y del juzgado interviniente.

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas en este link . Luego enviarlo a: Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro

📧 jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar.

📞 Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 Teléfono: (03756) 484800/01.

📍 Avenida Lavalle N.º 2351 RUACtes – Poder Judicial de Corrientes.

📧 registroadopcion@juscorrientes.gov.ar.

📞 03794-4104298.

📍 Carlos Pellegrini Nº 917 – Entrepiso, Corrientes Capital.