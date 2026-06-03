SIGUE LA BUSQUEDA DE AXEL GONZALEZ POR FONTANA, TIROL Y ZANAS ALEDAÑAS

Durante este miércoles, cerca de las 7, efectivos de distintas unidades de la Policía del Chaco continúan con intensos operativos de búsqueda en diversos sectores de Fontana, Puerto Tirol y zonas aledañas, llevando adelante recorridas preventivas, rastrillajes e inspecciones, en puntos considerados de interés para la investigación.

Los equipos permanecen desplegados en el terreno y, durante la jornada, se desarrollarán nuevas tareas en diferentes áreas, con el fin de obtener información que permita avanzar en la localización del joven.

La Policía del Chaco mantiene afectados al operativo todos los recursos humanos y logísticos necesarios, trabajando de manera coordinada para dar con el paradero de Axel González.