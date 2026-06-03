MIRA LA PLATAFORMA QUE CONFIRMO LA COBERTURA COMPLETA DEL MUNDIAL

A menos de diez días del arranque del Mundial 2026, una de las preguntas que más se repite entre los hinchas argentinos empezó a tener respuesta. Prime Video confirmó la incorporación de DSPORTS a su plataforma en Argentina y permitirá acceder a los 104 partidos de la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Con la expectativa en aumento y millones de personas preparándose para seguir el torneo desde sus casas, el anuncio aparece como una de las novedades más relevantes en la pelea por las transmisiones deportivas. Quienes contraten el paquete deportivo dentro de Prime Video podrán ver todos los encuentros del certamen, desde la inauguración hasta la final.

La edición 2026 marcará un cambio histórico para la FIFA. Será el primer Mundial con 48 selecciones y tendrá un formato ampliado que elevará la cantidad de partidos a 104, convirtiéndolo en el torneo más largo y extenso de todos los tiempos.

Ese crecimiento también modificó la forma en que los fanáticos planean consumir la competencia. Con encuentros casi todos los días y partidos en distintas franjas horarias, las plataformas de streaming empezaron a posicionarse como protagonistas centrales del negocio deportivo.

Además de las transmisiones en vivo, la propuesta incluirá programas especiales, análisis tácticos, coberturas desde las sedes mundialistas, entrevistas y resúmenes diarios. Según adelantaron las compañías, habrá más de 1.000 horas de contenido vinculado exclusivamente al Mundial.

Los usuarios podrán acceder a los partidos desde Smart TVs, celulares, tablets y computadoras compatibles, una modalidad que se consolidó en los últimos años y que gana cada vez más terreno frente a la televisión tradicional.

La llegada de DSPORTS a Prime Video también amplía la oferta deportiva de la plataforma más allá de la Copa del Mundo. La señal transmite torneos como la CONMEBOL Sudamericana, LaLiga de España, la Coppa Italia, competencias FIBA, la EuroLeague y la Copa Davis, entre otros eventos internacionales.

En plena cuenta regresiva para el debut del Mundial, el acuerdo entre ambas compañías confirma otra tendencia que ya domina la industria: las plataformas dejaron de competir solamente por series y películas y ahora apuestan fuerte al deporte en vivo, uno de los contenidos más valiosos para captar y retener suscriptores.