LOS RECIBOS DE SUELDO CAMBIARAN POR LA REFORMA LABORAL

El Gobierno reglamentó el nuevo formato obligatorio de los recibos de haberes, que incorporará datos sobre el costo laboral total y un gráfico que permitirá visualizar cómo se distribuyen los aportes y contribuciones vinculados a cada trabajador.

Con la puesta en marcha de la reforma laboral, los trabajadores comenzarán a recibir un nuevo modelo de recibo de sueldo que incluirá información más detallada sobre los costos asociados a su empleo formal. La medida fue establecida a través del decreto reglamentario 407 y alcanzará a todas las empresas comprendidas por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La principal novedad será la incorporación de un gráfico circular o «de torta» que mostrará de manera visual cómo se compone el costo laboral total de cada empleado. Allí se podrá identificar qué porcentaje corresponde al salario y cuánto se destina a distintos conceptos obligatorios vinculados al sistema de seguridad social.

Entre los ítems que deberán figurar se encuentran los aportes a la seguridad social, la obra social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los aportes sindicales y otros conceptos previstos por la legislación vigente.

Según explicaron desde el Gobierno nacional, el objetivo es brindar mayor transparencia sobre los costos que implica una relación laboral registrada y permitir que los trabajadores conozcan no solo el salario que perciben, sino también las contribuciones que realiza el empleador.

Cuatro secciones obligatorias

El nuevo recibo deberá contener cuatro apartados principales. El primero incluirá los datos identificatorios del empleador y del trabajador, como CUIT, CUIL, fecha de ingreso, antigüedad y categoría laboral.

En una segunda sección se detallarán todas las contribuciones y obligaciones abonadas por la empresa en relación con el empleado.

La tercera estará destinada a la remuneración bruta y las deducciones aplicadas, especificando la base de cálculo utilizada y cada descuento efectuado.

Por último, se informará la remuneración neta, es decir, el monto final que recibe el trabajador luego de los descuentos correspondientes.

Además, todos los conceptos deberán indicar claramente la base de cálculo, la unidad de medida utilizada y el valor resultante.

Cuándo comenzará a aplicarse

La implementación no será inmediata. El decreto establece un plazo de hasta 120 días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los organismos involucrados adapten sus sistemas al nuevo esquema.

Durante ese período, las empresas y los proveedores de software de liquidación de sueldos deberán adecuar sus herramientas para cumplir con las nuevas exigencias. Una vez concluido ese proceso, los trabajadores comenzarán a recibir los recibos bajo el nuevo formato oficial.