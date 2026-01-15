COLONIAS UNIDAS RECUPERAN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUSTRAÍDOS DE UN COMERCIO

Un menor seria el presunto autor y los bienes fueron resituados a la dueña del local.

Alrededor de las 15:45, personal de la Comisaría de Colonias Unidas intervino en un hecho por “Supuesto Robo”, ocurrido en un comercio del rubro indumentario y accesorio, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

La denuncia lo hizo una mujer de 34 años, manifestando que en la madrugada del 12 de enero, personas desconocidas ocasionaron daño en la ventana de vidrio del frente del negocio y sustrajeron una importante cantidad de mercadería, entre ellas zapatillas, pulseras, anillos, dijes, bolsos, mochilas, collares, cinturones, un reloj, una linterna y exhibidores, entre otros elementos. Intervino la Fiscalía Penal N°1. Los efectivos de las Divisiones Criminalística e Investigaciones, realizaron las pericias del lugar.

De esta manera, tras tareas de rastrillaje y recabando información, los agentes analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, aportadas por vecinos de la zona, donde lograron establecer que el presunto autor del hecho sería un menor de 14 años domiciliado en la localidad.

Posteriormente, el mismo fue conducido y se constató que tenía en su poder la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, los cuales intentaba comercializar, procediéndose al secuestro de los bienes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mercadería recuperada fue restituida a la propietaria del comercio, previo reconocimiento. En cuanto al menor, tras ser examinado por el médico de turno, fue entregado a su progenitora conforme lo dispuesto de la Unidad de Protección Integral, previa acreditación de la minoridad

