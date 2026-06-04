RESISTENCIA RECUPERARON UN TELEVISOR SUSTRAÍDO Y DETUVIERON A UNA MUJER

Efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana recuperaron un televisor denunciado como robado y aprehendieron a una mujer de 35 años por su presunta vinculación con el hecho.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15:30 de este jueves, cuando personal policial acudió a la intersección de pasaje Franklin y calle Bouvier, donde una mujer se encontraba demorada por vecinos.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 20 años, quien manifestó que durante la madrugada personas desconocidas ingresaron a su domicilio y sustrajeron varios elementos, entre ellos un televisor LED de 32 pulgadas marca Luo. Al observar el aparato que portaba la mujer demorada, lo reconoció como de su propiedad, ya que conservaba su caja original.

La sospechosa de 35 años, manifestó que otra persona le había entregado el televisor para que lo vendiera, aunque se negó a brindar mayores detalles sobre su procedencia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro formal del televisor y al traslado de la mujer a la unidad policial.

Por disposición del Equipo Fiscal N.º 1, a cargo de la doctora Ingrid Wenner, la mujer fue notificada de su aprehensión en la causa por supuesto encubrimiento.

Asimismo, la fiscalía ordenó la restitución del televisor recuperado a su legítimo propietario, continuando la investigación para determinar la identidad de los autores del hurto.

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