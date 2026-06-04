KILY GONZÁLEZ SE POSTULÓ PARA DIRIGIR A BOCA Y REVELÓ SU VÍNCULO CON RIQUELME
Tras la salida de Claudio Úbeda, Kily González reconoció que sueña con dirigir a Boca y contó que mantiene contacto frecuente con Juan Román Riquelme.
El nombre de Cristian González se sumó a la lista de candidatos que aparecen en el radar de Boca luego de la salida de Claudio Úbeda. El entrenador, que se encuentra sin trabajo tras su última experiencia en Platense, no ocultó su interés por ocupar el cargo y dejó una declaración que rápidamente generó repercusión.
Durante una entrevista en el programa F90 de ESPN, el exfutbolista reconoció que dirigir al conjunto de la Ribera es una posibilidad que lo entusiasma. «Quién no sueña con ser entrenador de Boca. Te moviliza siempre la chance. Casi siempre hablo con Román», afirmó en referencia al presidente Juan Román Riquelme.
El Kily, de 51 años, destacó que conoce la exigencia que implica trabajar en Boca por su pasado como jugador del club. En ese sentido, consideró que el contexto demanda una preparación especial por parte del entrenador: «Para dirigir a Boca hay que conocer las internas. Hay que estar preparado, tener personalidad. Hay que aislarte de todo lo que dicen porque no se soporta», sostuvo. Además, remarcó que su historia con la camiseta azul y oro alimenta ese objetivo profesional. «Jugué en Boca y siempre uno sueña con poder dirigirlo», agregó.
Kily González y su visión sobre el manejo de un plantel
Durante la charla también explicó cuál es su filosofía de trabajo como entrenador y señaló que el aspecto humano resulta fundamental para conducir un grupo: «Trato de no mentirles, les digo las cosas en la cara. Como DT hay que estar muy pendiente de lo humano», expresó.
El exmediocampista también recordó su etapa como futbolista y marcó diferencias con su rol actual. «Era calentón como jugador, pero después me la jugaba con el entrenador que me tocaba. Había que defender al técnico y también el prestigio de uno como jugador a lo largo de los años», señaló.
Por último, se refirió a la presión que implica jugar y trabajar en Boca y advirtió sobre el impacto que tienen las redes sociales en los futbolistas. «Para mí hubo jugadores que bajaron el nivel en Boca. Son cosas que pasan, es fútbol, el rival también juega. Y no es fácil jugar en Boca», analizó. En esa línea, concluyó: «Si no estás muy bien desde lo psicológico, las redes sociales son un problema. Reniego de las redes, son un problema para los jugadores».
Mientras tanto, Boca continúa buscando al sucesor de Úbeda y el Kily dejó en claro que estaría dispuesto a asumir ese desafío.