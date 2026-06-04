PUERTO TIROL BÚSQUEDA DE AXEL GONZALEZ: FINALIZÓ UNA NUEVA JORNADA DE RASTRILLAJES

Más de un centenar de efectivos policiales, junto a distintas áreas especializadas, participaron este jueves de un amplio operativo de búsqueda en la zona rural de Puerto Tirol, en el marco de los operativos destinados a dar con el paradero de Axel Gonzalez de 21 años.

El procedimiento fue coordinado por el Director General de Investigaciones, Comisario General Nelson Marcelo Alvarenga. Las tareas se realizaron entre las 7:30 y las 15:00 horas en sectores rurales del establecimiento Los Sauzales y zonas aledañas.

Durante el primer tramo de la jornada, los equipos de trabajo integrados por personal de Investigaciones, Abordaje Territorial, Bomberos Metropolitanos, División Canes, Gabinete de Jefatura, Dirección Zona Metropolitana y 40 cadetes de la Escuela de Policía efectuaron rastrillajes en un área aproximada de 207 hectáreas de monte. Los efectivos avanzaron en formación lineal para ampliar la cobertura del terreno, finalizando las tareas sin novedades.

Paralelamente, personal de la División Salvamento y Rescate de Bomberos Metropolitana realizó una navegación sobre el río Negro en kayak.

En horas de la tarde, las tareas continuaron en otro sector rural de aproximadamente 110 hectáreas, donde se repitió el despliegue de recursos humanos y logísticos. Asimismo, los rescatistas efectuaron nuevos recorridos sobre la costa del río Negro.

El operativo contó además con la intervención del Departamento Inteligencia Criminal, que empleó drones con un total de tres horas de vuelo, y de la División Canes, que trabajó con el can “Perla”, especializado en búsqueda de restos humanos y rastros cadavéricos. Los barridos realizados en áreas montuosas y sectores aledaños.

En total, durante la jornada se rastrillaron unas 317 hectáreas en la zona de Puerto Tirol. Las autoridades informaron que el operativo concluyó sin novedades y que las tareas de búsqueda continuarán conforme a las directivas judiciales vigentes.

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