SE CONOCIÓ LA IMPACTANTE CICATRIZ DE VALVERDE TRAS SU PELEA CON TCHOUAMÉNI EN REAL MADRID
Federico Valverde mostró por primera vez la cicatriz que le dejó el traumatismo de cráneo sufrido tras una pelea con Aurélien Tchouaméni.
La conflictiva temporada de Real Madrid sigue sumando capítulos incluso después de finalizada la competencia. En las últimas horas se viralizaron las primeras imágenes de la cicatriz que luce Federico Valverde tras el incidente que protagonizó con su compañero Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento del conjunto español.
Las imágenes salieron a la luz a través de un video publicado por el peluquero del mediocampista uruguayo, quien mostró el nuevo corte de cabello del futbolista. Allí quedó expuesta la marca que le dejó el golpe sufrido durante el altercado con el volante francés.
El episodio ocurrió en mayo y generó un fuerte impacto dentro del plantel merengue. Según trascendió, Valverde y Tchouaméni protagonizaron dos cruces durante distintas prácticas, aunque el conflicto escaló en el segundo entrenamiento.
En aquella ocasión, ambos futbolistas se enfrentaron físicamente y, en medio del forcejeo, el uruguayo terminó golpeándose la cabeza contra una mesa. Como consecuencia, sufrió un traumatismo de cráneo que obligó a su inmediata atención médica. Aunque inicialmente fue trasladado al hospital por precaución, posteriormente Real Madrid confirmó el diagnóstico y el fu
Superado el episodio, Valverde ya se encuentra junto a la Aelección de Uruguay preparando la Copa del Mundo 2026, donde será una de las principales figuras del equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Al incorporarse a la concentración, el mediocampista se refirió públicamente al incidente y destacó el respaldo recibido durante el proceso de recuperación: «Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar», expresó.
Mientras Uruguay ajusta los últimos detalles para el Mundial 2026, la imagen de la cicatriz volvió a poner en primer plano una de las situaciones más polémicas que atravesó el vestuario de Real Madrid en una temporada marcada por los conflictos y los resultados por debajo de las expectativas.