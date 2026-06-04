COMISARIA MACHAGAI LE GUSTÓ UN MUEBLE, SE LO LLEVÓ SIN PAGAR Y FUE DETENIDO

El denunciante manifestó que anoche dejo su camioneta con varios elementos fuera de su domicilio en el Barrio 49 Viviendas, hoy al ver las cámaras de seguridad notó que un desconocido se llevó una mesa de luz.

Cerca de las 9, los efectivos tomaron conocimiento por parte de un hombre de 51 años que le sustrajeron un mueble de algarrobo terminado nuevo.

Ante esto, el personal inicio tareas de averiguaciones para poder dar con el presunto autor del hecho.

Rápidamente, los agentes se dirigieron al Barrio Maqui, donde interceptaron a un hombre de 26 años, de similares características al registrado en las cámaras de seguridad, con la meza de luz en su poder.

Inmediatamente, los uniformados detuvieron a esta persona y secuestraron el bien en cuestión, para trasladarlos a ambos hacia la comisaria.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno, el demorado fue notificado de su aprehensión en tanto que el mueble recuperado fue devuelto a su dueño.

Relacionado