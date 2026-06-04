TRAS RAPIDA INTERVENCION RECUPERAN UNA BICICLETA SUSTRAIDA

El ilícito tuvo lugar esta madrugada en el Barrio Las Palomas y el rodado se recuperó hoy por la tarde.

Cerca de las 1, una joven de 24 años denunció que se llevaron su bici desde su domicilio, por lo que se implementaron tareas para poder restituirla.

Alrededor de las 15, los efectivos tomaron conocimiento que en cercanías del Barrio Unión habría una persona con una bicicleta de similares características.

Ante ello, los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar donde al llegar los vecinos manifestaron que un joven abandonó el rodado marca Futura, rodado 20 color naranja.

Es por esto que el personal secuestro de inmediato la bicicleta para trasladarla a la comisaria.

Finalmente, conforme lo dispuesto por la Magistratura en Turno, la bici fue devuelta a su dueña previo reconocimiento y acreditación de propiedad, en tanto que se continúan las tareas para poder dar con el presunto autor del hecho.

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