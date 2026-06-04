«PAYASO» Y «CHUCKY MAL DIAGNOSTICADO»: CRÍTICAS A JAVIER MILEI EN EL SENADO

«Desde que Javier Milei asumió como Presidente ya denunció públicamente cuatro golpes de Estado. No es broma: cada ocho meses denuncia uno«, señaló antes de enumerar algunas de las fechas en las que el mandatario acusó de golpista a cualquier tipo de reacción a sus acciones de gobierno.

«En cualquier momento, lástima que se fue (del recinto) la senadora Bullrich, pero quizás la semana que viene (Milei) va a denunciar a su jefa de bloque por intentar aprobar el pliego de una candidata a jueza que por ser cuñada de un periodista de investigación que denuncia hechos de corrupción de su Gobierno no se lo quieren aprobar a pesar de que él lo envió«, indicó en un sólo aliento.

«Ya lo hizo con la Presidenta de este cuerpo, con la Vicepresidenta Villarruel, ¿se acuerdan que denunció que lo intentaba desestabilizar? El único desestabilizado es el Presidente, claro está«, arremetió Soria antes de referirse a la falta de autoridad moral del espacio libertario cuando algunos de sus miembros niegan los efectos de la última dictadura cívico militar en la Argentina y visitan a exmilitares en la cárcel.

La foto que trascendió sobre la visita de un grupo de diputados a genocidas presos en Ezeiza

«Eso sí fue un golpe de Estado. No vamos a permitir ni a tolerar que este papanatas que tenemos en Olivos y la Rosada ande denunciando golpes de Estado cada ocho meses«, insistió antes de referirse a Javier Milei como «payaso».

«Mientras denuncia golpes de Estado yo quiero decirles a ustedes que acá el único golpe de Estado que está en marcha es el que sufren las familias argentinas, los trabajadores a los que este gobierno les prometió cobrar en dólares y están cobrando a la baja. Golpe es a la educación y a la salud pública, llevando adelante el recorte, que este loquito se jacta de que es el más grande de la historia«, expresó.

«Pero quédese tranquilo, que el pueblo argentino le picó el boleto a este ‘Chucky’ mal diagnosticado que anda acusando cada ocho meses golpes de Estado tan ligeramente«, apeló Soria a un público que se debatía entre el silencio y las risas disimuladas.

«Lo grave es que el Presidente denuncie tan ligeramente golpe de Estado mientras en este Congreso en un rato más quieren votar una ley de extranjerización de la tierra, o que diga que el mar argentino es un mar global o que anuncie que el 4 de julio se va a celebrar el día de la independencia con Trump, más cipayo y vendepatria no se consigue», cerró.