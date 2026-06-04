GOOGLE DESTACA EL LIDERAZGO DEL CHACO EN IA EDUCATIVA Y LO INVITA A EXPONER EN CHILE

La provincia fue invitada a presentar su experiencia en un encuentro internacional en Chile. La iniciativa se enmarca en el programa NEXO IA Chaco, que combina formación docente, innovación pedagógica y optimización de procesos administrativos.

La ministra de Educación de la Provincia, Sofía Naidenoff, anunció este jueves que Chaco accedió a las primeras 2.500 licencias gratuitas de Google, que permitirán incorporar herramientas tecnológicas de última generación, incluida la inteligencia artificial Gemini, en el marco del desarrollo del programa NEXO IA Chaco.

El logro es resultado del trabajo articulado con el responsable de Google para el Cono Sur, Daniel Rebolledo, quien destacó los avances que la provincia viene desarrollando en materia de innovación educativa. En ese contexto, Chaco fue invitado a participar de un encuentro internacional en Chile, donde expondrá la implementación de esta herramienta y su impacto en el sistema educativo.

“Esta aplicación lo que hace es cambiar el rumbo de la manera de enseñar, porque evita el ‘copie y pegue’ y promueve una enseñanza basada en la comprensión”, afirmó Naidenoff.

La plataforma NEXO IA Chaco propone un modelo integral que articula formación docente, innovación pedagógica y optimización de procesos administrativos. A través de misiones diseñadas para todos los niveles educativos, los docentes acceden a capacitaciones que priorizan la lectura como base del aprendizaje mediado por inteligencia artificial.

Además del componente pedagógico, la aplicación incorpora agentes de inteligencia artificial que permiten agilizar tareas administrativas, reducir tiempos y mejorar la eficiencia en procesos como la elaboración de informes, las comunicaciones institucionales y la gestión normativa. “Hoy un docente tarda mucho tiempo en tareas burocráticas. Con esta herramienta, ese trabajo se puede hacer en segundos, siempre con verificación humana”, sostuvo la ministra.

Respecto a la aplicación pedagógica de la inteligencia artificial, Naidenoff remarcó que el objetivo es que sea una herramienta complementaria dentro del proceso educativo. “Si no hay evidencia real de comprensión, no se aprueba. Esa es la manera concreta de trabajar con la IA”, explicó.

La plataforma también incorpora funcionalidades innovadoras, entre ellas la cápsula TEA, una herramienta destinada a acompañar a los docentes en el abordaje de estudiantes con trastorno del espectro autista dentro del aula. “Por primera vez, una aplicación educativa incorpora una cápsula específica que orienta al docente en cómo trabajar con estudiantes con autismo, generando propuestas pedagógicas concretas según cada situación”, destacó.

La titular de la cartera educativa subrayó además el reconocimiento que la provincia está obteniendo a nivel nacional e internacional por la incorporación responsable de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

“Es un orgullo que Chaco sobresalga en inteligencia artificial aplicada a la educación. Estamos demostrando que también podemos generar conocimiento y proyectarlo hacia otras provincias y países”, expresó.

Finalmente, Naidenoff señaló que el desarrollo de NEXO IA Chaco responde a necesidades concretas planteadas por el sistema educativo. “Esto nace por dos motivos: acercar la inteligencia artificial al docente y dar respuesta a la sobrecarga administrativa. Es una herramienta pensada para mejorar la enseñanza y las condiciones de trabajo”, concluyó.

La implementación de esta política forma parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno provincial para fortalecer la calidad educativa, promover la inclusión y consolidar a Chaco como referente en innovación tecnológica aplicada a la educación.

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