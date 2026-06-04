«TRANQUILIZATE, QUERIDA»: JULIANA DI TULLIO CRUZÓ A PATRICIA BULLRICH POR QUERER DESACREDITAR EL NI UNA MENOS
La exministra de Seguridad cuestionó la supuesta «partidización» de la marcha central, pero su par opositora le explicó la problemática real de las mujeres.
La primera sesión del Senado tras las masivas movilizaciones por el Ni Una Menos se convirtió en el escenario de un durísimo cruce político, con la senadora oficialista Patricia Bullrich intentando desacretidar la marcha, pero con su par de Unión por la Patricia, Julian Di Tullio, saliendo al cruce.
El debate se encendió cuando la exministra de Seguridad tomó la palabra para defender la gestión gubernamental y arremetió contra la «partidización» de la marcha central, ensayando un discurso sin el respaldo de datos en el que aseguró que los femicidios bajaron de forma drástica durante la actual administración.
La réplica no tardó en llegar por parte de Di Tullio, quien le exigió empatía frente a la gravedad de la violencia de género y criticó el intento de «bastardear» el reclamo social.
El discurso de Patricia Bullrich: acusaciones de partidización y cifras dudosas
Durante su intervención, Bullrich buscó capitalizar la agenda de seguridad e intentó desacreditar las políticas de género previas. «No es por un presupuesto de un ministerio de género, que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas», argumentó la legisladora de La Libertad Avanza.
Sin embargo, el punto más polémico de su discurso llegó al referirse a la marcha del 3J en las calles. «No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política, y la verdadera política se ve en las estadísticas. Este gobierno bajó con sus números, con sus estadísticas, siendo fuerte contra aquellos asesinos (…) el 25% de los femicidios en dos años», disparó, hilvanando una afirmación estadística que no encuentra correlato en los relevamientos técnicos de los observatorios especializados.
Bajo la premisa de que «el que las hace las paga», la exministra defendió el endurecimiento penal, el impulso a la ley antimafia y la implementación del registro de ADN para delincuentes. «Acá hay que hacer políticas concretas que bajen los femicidios y no ministerios burocráticos donde se reparten la plata para programas que no tienen nada que ver», sentenció.
La respuesta de Juliana Di Tullio
El intento de Bullrich por encasillar la movilización popular como un acto partidario y su insistencia en exhibir dudosas mejoras estadísticas generó la inmediata reacción de Juliana Di Tullio. Al iniciar su discurso, y ante las interrupciones desde la bancada oficialista, la senadora de la oposición cruzó de forma directa a la legisladora: «Déjame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida».
Di Tullio ironizó sobre el vocabulario de la propia senadora libertaria, marcando las contradicciones discursivas que mantiene el oficialismo: «Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace la ministra de Seguridad de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios».
Acto seguido, la legisladora advirtió que «los subregistros que existen en este país desdicen, por supuesto, los datos oficiales», y hacia el cierre de su intervención, recuperar la cordura institucional y dejar de lado las chicanas estadísticas frente al horror cotidiano:
«Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta. No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan», manifestó Di Tullio con dureza.
Finalmente, la senadora exigió que la Cámara Alta demuestre «un poco de sensibilidad y empatía» con las familias de las víctimas y ratificó el pedido de su interbloque para realizar un respetuoso minuto de silencio por la totalidad de los femicidios perpetrados en el país desde el surgimiento del movimiento Ni Una Menos.