«TRANQUILIZATE, QUERIDA»: JULIANA DI TULLIO CRUZÓ A PATRICIA BULLRICH POR QUERER DESACREDITAR EL NI UNA MENOS

Bajo la premisa de que «el que las hace las paga», la exministra defendió el endurecimiento penal, el impulso a la ley antimafia y la implementación del registro de ADN para delincuentes. «Acá hay que hacer políticas concretas que bajen los femicidios y no ministerios burocráticos donde se reparten la plata para programas que no tienen nada que ver», sentenció.

La respuesta de Juliana Di Tullio

El intento de Bullrich por encasillar la movilización popular como un acto partidario y su insistencia en exhibir dudosas mejoras estadísticas generó la inmediata reacción de Juliana Di Tullio. Al iniciar su discurso, y ante las interrupciones desde la bancada oficialista, la senadora de la oposición cruzó de forma directa a la legisladora: «Déjame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida».

Di Tullio ironizó sobre el vocabulario de la propia senadora libertaria, marcando las contradicciones discursivas que mantiene el oficialismo: «Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace la ministra de Seguridad de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios».

Acto seguido, la legisladora advirtió que «los subregistros que existen en este país desdicen, por supuesto, los datos oficiales», y hacia el cierre de su intervención, recuperar la cordura institucional y dejar de lado las chicanas estadísticas frente al horror cotidiano:

«Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta. No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza. Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan», manifestó Di Tullio con dureza.

Finalmente, la senadora exigió que la Cámara Alta demuestre «un poco de sensibilidad y empatía» con las familias de las víctimas y ratificó el pedido de su interbloque para realizar un respetuoso minuto de silencio por la totalidad de los femicidios perpetrados en el país desde el surgimiento del movimiento Ni Una Menos.