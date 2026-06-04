MIRAFLORES AVANZA CON EL RECAMBIO DE LUMINARIAS EN EL ACCESO SUR
Desde la Municipalidad de Miraflores, continuamos ejecutando trabajos de mejoramiento del alumbrado público mediante el recambio de luminarias en el Acceso Sur de la localidad.
Las tareas son llevadas adelante por el personal del área de Alumbrado Público Municipal, en un trabajo articulado con SECHEEP, con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar la visibilidad y brindar una mejor calidad de vida a los vecinos.
Agradecemos especialmente la colaboración del Sr. Eduardo Martínez, Gerente de Zona Norte de SECHEEP, y del Sr. Dante Zetner, responsable de SECHEEP Miraflores, por el acompañamiento y compromiso con esta importante intervención.
“Seguimos trabajando de manera conjunta para mejorar los servicios públicos y brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Cada luminaria que renovamos representa más iluminación, más prevención y una mejor calidad de vida para toda la comunidad.”