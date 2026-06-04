Jue. Jun 4th, 2026

MIRAFLORES AVANZA CON EL RECAMBIO DE LUMINARIAS EN EL ACCESO SUR

por Redaccion J 2 horas atrás
  Desde la Municipalidad de Miraflores, continuamos ejecutando trabajos de mejoramiento del alumbrado público mediante el recambio de luminarias en el Acceso Sur de la localidad.
✍️ Las tareas son llevadas adelante por el personal del área de Alumbrado Público Municipal, en un trabajo articulado con SECHEEP, con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar la visibilidad y brindar una mejor calidad de vida a los vecinos.
🤝 Agradecemos especialmente la colaboración del Sr. Eduardo Martínez, Gerente de Zona Norte de SECHEEP, y del Sr. Dante Zetner, responsable de SECHEEP Miraflores, por el acompañamiento y compromiso con esta importante intervención.
🗣️ “Seguimos trabajando de manera conjunta para mejorar los servicios públicos y brindar mayor seguridad a nuestros vecinos. Cada luminaria que renovamos representa más iluminación, más prevención y una mejor calidad de vida para toda la comunidad.”

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