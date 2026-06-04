CONTROLES PREVENTIVOS EN EL MARCO DE CAPACITACIÓNES
Formando a los futuros inspectores de tránsito de Miraflores
Desde la Municipalidad de Miraflores, junto a la Policía Caminera de la Provincia, estamos llevando adelante capacitaciones teórico-prácticas para los futuros inspectores de tránsito de nuestra ciudad.
Las capacitaciones se componen de un marco teórico y prácticas en la calle.
✓ Marco teórico: Normativas viales y seguridad
✓ Práctica en la calle: Operativos reales junto a efectivos de la Caminera
Las capacitaciones están a cargo de Rafael Gómez Jefe de Patrulla Vial y Técnico en Seguridad Vial.
Es Importante destacar que éstos controles son 100% PREVENTIVOS y Se realizan en el marco de las capacitaciones que se llevan adelante con la Policía Caminera de la Provincia.
El objetivo es que los futuros inspectores adquieran experiencia en campo, aprendiendo a verificar la documentación obligatoria de conductores, motovehículos y vehículos de mayor porte.
Los controles son parte de una estrategia de prevención y concientización vial. Buscamos promover la regularización de la documentación y la tenencia legal de los vehículos. Es formación con responsabilidad y cuidado de la vida. Entre todos hacemos un tránsito más seguro.