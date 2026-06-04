CONTROLES PREVENTIVOS EN EL MARCO DE CAPACITACIÓNES

Formando a los futuros inspectores de tránsito de Miraflores

Desde la, junto a la Policía Caminera de la Provincia, estamos llevando adelante capacitaciones teórico-prácticas para los futuros inspectores de tránsito de nuestra ciudad.

Las capacitaciones se componen de un marco teórico y prácticas en la calle.

✓ Marco teórico: Normativas viales y seguridad

✓ Práctica en la calle: Operativos reales junto a efectivos de la Caminera