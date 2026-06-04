ÑANDE ACOMPAÑA A PRODUCTORES DE FRUTILLAS CON INSUMOS Y APOYO DIRECTO

La iniciativa busca fortalecer la producción local mediante la entrega de materiales esenciales para optimizar los cultivos y mejorar los rendimientos. En esta semana, el Programa Ñande estuvo en Pampa del Indio, Colonias Unidas, Colonia Elisa y Capitán Solari.

En el marco de las políticas productivas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero, el programa Ñande coordinado por Belchi Silva continúa recorriendo el territorio chaqueño para acompañar de manera directa a los pequeños productores y fortalecer las economías regionales.

En esta oportunidad, Silva, junto al concejal Fidel Ibarra, de Colonia Elisa, y a los concejales de Pampa del Indio, Paola Novotny y Víctor Maidana, encabezaron las entregas de conectores, mulching y cintas de riego destinados a productores de frutilla de la zona. La asistencia tiene como objetivo mejorar la calidad de la producción, optimizar el uso de los recursos y aumentar los rendimientos de los cultivos, brindando herramientas concretas a quienes desarrollan su actividad en el ámbito rural.

Desde el programa destacaron que este acompañamiento refleja el compromiso del Gobierno provincial de trabajar cerca de los productores, atendiendo sus necesidades y promoviendo el desarrollo productivo sin intermediarios.

Asimismo, remarcaron que los pequeños productores representan una parte fundamental del motor económico del Chaco y cumplen un rol clave en el crecimiento de las comunidades del interior provincial.

Estas acciones también contribuyen a fortalecer el arraigo de las familias rurales, generando oportunidades para que puedan crecer, producir y desarrollarse en sus propias localidades, potenciando la actividad económica y mejorando su calidad de vida.

Desde Ñande reafirmaron que continuarán recorriendo el territorio provincial para acercar herramientas, asistencia y acompañamiento a quienes apuestan diariamente al trabajo y a la producción en cada rincón del Chaco.

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