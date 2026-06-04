PUERTO VILELAS INSPECCIONAN TALLERES DE MOTOS Y DETECTAN FALTA DE HABILITACIONES MUNICIPALES

Durante un operativo de fiscalización, la Policía controló cuatro talleres de moto vehículos, verificó 32 motocicletas, 11 motores y chasis. Aunque no se detectaron impedimentos legales sobre los rodados inspeccionados, todos los locales no tenían habilitación municipal.

Personal del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince y de la División Registro y Control de Talleres llevó adelante un operativo de inspección y fiscalización en distintos talleres en Puerto Vilelas, en el marco de tareas preventivas orientadas a detectar posibles desarmaderos clandestinos y verificar la legalidad de los vehículos y autopartes en circulación.

Los controles se realizaron luego de un trabajo previo de campo y recolección de información. Durante el procedimiento fueron inspeccionados cuatro talleres mecánicos de la localidad, donde se verificaron un total de 32 motocicletas, 11 motores y tres chasis.

En las inspecciones se solicitaron las documentaciones correspondientes, libros de registro y comprobantes de procedencia de los rodados, además de realizar consultas mediante las plataformas digitales.

En todos los casos, los responsables no contaban con la correspondiente habilitación municipal para desarrollar la actividad.

Desde la policía señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos del área metropolitana con el objetivo de fortalecer los controles sobre talleres mecánicos y prevenir delitos vinculados al robo, comercialización ilegal de motovehículos.

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