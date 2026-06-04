Jue. Jun 4th, 2026

LOS OPERATIVOS DE RECOLECCIÓN DE RAMAS Y DESCACHARRADO NO SE DETIENEN

por Redaccion J 3 horas atrás
La Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando con los operativos de recolección de restos verdes y descacharrado en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con el cronograma establecido.
✅ Durante las últimas jornadas, las intervenciones se llevaron adelante en los barrios:
📍 Polideportivo
📍 Quinta Fuhr
📍 Quinta 100
📍 4 de Junio
📍 San José
📍 80 Viviendas
📍 20 Viviendas
📍 Pasagale
🌳 Los trabajos consisten en la recolección de ramas de poda, restos verdes y elementos en desuso, contribuyendo a mantener una ciudad más limpia, ordenada y saludable.
📢 Se recuerda a la comunidad que estos operativos se realizan de manera programada y que las ramas de poda y cacharros no deben sacarse a la vía pública todos los días. Por tal motivo, el municipio informa con anticipación los sectores donde se realizarán las intervenciones, para que los vecinos puedan depositar estos elementos en tiempo y forma.
🤝 Solicitamos a los vecinos estar atentos a los comunicados oficiales y respetar el cronograma de trabajo. De esta manera, se optimizan los recursos, se agiliza la recolección y se contribuye al mantenimiento y la limpieza de toda la ciudad.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com