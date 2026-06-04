SE DESARROLLÓ LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA CASTELLENSE DE FUTSAL EN EL ARENA IMPENETRABLE
Se desarrolló la segunda fecha de la Liga Castellense de Futsal en el Arena Impenetrable
Se llevó adelante la segunda fecha de la Liga Castellense de Futsal en las instalaciones del Microestadio Arena Impenetrable , escenario que nuevamente fue el punto de encuentro para los amantes de esta apasionante disciplina deportiva.
La competencia reúne a 16 equipos que, fecha tras fecha, demuestran su compromiso, pasión y espíritu deportivo dentro de la cancha. Durante la jornada se disputaron emocionantes encuentros , con grandes jugadas, goles y mucha intensidad, brindando un espectáculo de primer nivel para todos los presentes.
La Liga Castellense de Futsal continúa consolidándose como uno de los torneos más importantes del ámbito local, promoviendo la integración, la recreación y el desarrollo deportivo, además de fortalecer valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo.
El Microestadio Arena Impenetrable sigue siendo el escenario ideal para el desarrollo de este tipo de competencias, ofreciendo un espacio de calidad para que los deportistas puedan demostrar todo su talento.
Desde la organización agradecemos a los 16 equipos participantes, árbitros, colaboradores y al público que acompaña cada fecha, alentando y contribuyendo al crecimiento constante de esta importante competencia.
La pasión por el futsal sigue creciendo en Juan José Castelli y ya se vive la expectativa por la próxima fecha, donde nuevamente los equipos buscarán sumar puntos y seguir siendo protagonistas del torneo.