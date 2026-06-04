INTERIOR PROVINCIAL DETIENEN A UN HOMBRE EN CASTELLI POR PRESUNTA CAZA FURTIVA Y SECUESTRAN UN ANIMAL PORCINO FAENADO

El procedimiento fue realizado por personal de Seguridad Rural y Ambiental durante un operativo de control en un camino vecinal de Paraje Pampa Argentina. Un hombre de 46 años fue aprehendido y se secuestraron un arma de aire comprimido, una motocicleta y otros elementos vinculados al hecho.

En el marco de un operativo de prevención dispuesto por la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli interceptaron a un hombre que transportaba un animal porcino y diversos elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21horas en un camino vecinal del paraje Pampa Argentina, donde los uniformados realizaban controles.

Durante la identificación del motociclista, un hombre de 46 años , los agentes detectaron que trasladaba un porcino de aproximadamente 25 kilogramos, sin marcas. Al ser consultado sobre la procedencia del animal, el hombre no pudo brindar acreditar propiedad.

Ante esa situación, los efectivos secuestraron una motocicleta Zanella 150 cc sin dominio colocado, un cuchillo de 25 centímetros, una bolsa de lona, un rifle de aire comprimido calibre 5,5, balines del mismo calibre y celular.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, a cargo de la doctora Noelia Miño, se formalizó el secuestro de todos los elementos incautados y se notificó la aprehensión del involucrado en la causa por supuesta infracción al artículo 206 del Código de Faltas Provincial.

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