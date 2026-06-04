SAMEEP INTENSIFICÓ TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DISTINTOS SECTORES DE RESISTENCIA

La empresa ejecutó reparaciones de pérdidas de agua y desobstrucciones cloacales para mejorar la prestación de los servicios y responder a los reclamos de los vecinos.

En el marco de las acciones destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento, Sameep llevó adelante una serie de intervenciones en distintos sectores de Resistencia, dando respuesta a reclamos y requerimientos de vecinos vinculados a pérdidas de agua y obstrucciones en redes cloacales.

Las tareas fueron ejecutadas por diferentes cuadrillas operativas de la empresa, que trabajaron de manera simultánea en diversos puntos de la capital chaqueña con el objetivo de resolver inconvenientes que afectaban el normal funcionamiento de los servicios y mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la reparación de una pérdida de agua en inmediaciones de las avenidas Italia y Paraguay. Allí, personal especializado realizó las excavaciones y trabajos necesarios para restablecer la normal prestación del servicio y evitar el desperdicio del recurso.

Asimismo, se concretaron tareas de desobstrucción y mantenimiento de redes cloacales en la intersección de Mitre y Santa Fe, permitiendo optimizar el escurrimiento y funcionamiento del sistema y brindar una solución a una problemática que generaba inconvenientes a los vecinos de la zona.

Los trabajos fueron supervisados por el vocal de Sameep, Rubén Custiniano, y el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, quienes acompañaron a las cuadrillas durante las tareas y dialogaron con los vecinos sobre las acciones desarrolladas.

En ese contexto, Custiniano destacó el compromiso de la empresa con la comunidad. “Por pedido del gobernador Leandro Zdero y del presidente de Sameep, Nicolás Diez, estamos recorriendo los distintos sectores de Resistencia, acompañando a nuestros trabajadores y verificando las tareas que se llevan adelante para dar respuestas concretas a los reclamos de los usuarios. Nuestro compromiso es estar presentes en el territorio y actuar de manera rápida y eficiente ante cada inconveniente que se presenta”, expresó.

Por su parte, San Martín explicó que estas intervenciones forman parte de un trabajo permanente que se desarrolla diariamente en distintos puntos de la ciudad. “Nuestras cuadrillas trabajan de manera continua para atender pérdidas de agua, roturas de cañerías, desobstrucciones cloacales y otras contingencias que pueden surgir en la red”, señaló.

Además, remarcó que la empresa mantiene un monitoreo constante de la infraestructura para prevenir inconvenientes y actuar con rapidez cuando se presentan contingencias. “El objetivo es sostener la calidad de las prestaciones y brindar respuestas efectivas a los usuarios. Para ello contamos con personal capacitado y equipos que diariamente recorren distintos sectores de Resistencia y del área metropolitana realizando tareas de mantenimiento, reparaciones y mejoras en las redes de agua y cloacas”, afirmó.

Desde Sameep también indicaron que estas acciones forman parte de una política de trabajo sostenida orientada a fortalecer la prestación de los servicios esenciales en toda la provincia, mediante la atención permanente de reclamos y la ejecución de intervenciones preventivas y correctivas.

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