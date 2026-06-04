BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ: EL MINISTRO MATKOVICH GESTIONÓ ANTE NACIÓN EL OTORGAMIENTO DE UNA RECOMPENSA

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Seguridad, gestionó formalmente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación el otorgamiento de una recompensa destinada a quienes aporten información relevante que permita dar con el paradero de Axel Alejandro González, desaparecido desde el pasado 17 de mayo.

La solicitud fue presentada el 2 de junio por el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, ante el Programa Fondo Permanente de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación, en respuesta al requerimiento efectuado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco, a través del procurador general Jorge Canteros, en el marco de la investigación por la desaparición del joven.

La gestión contempla la implementación de una recompensa para aquellas personas que puedan brindar datos útiles que contribuyan a localizar a Axel González. Asimismo, se solicitó la incorporación de la búsqueda al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), con el objetivo de fortalecer las acciones de localización a nivel nacional.

Actualmente, las autoridades provinciales aguardan la resolución oficial por parte del Programa Nacional de Recompensas, organismo que deberá determinar el monto correspondiente y las condiciones para la puesta en marcha de la medida.

Desde el Gobierno provincial destacaron que se continúa trabajando de manera coordinada con la Justicia del Chaco, las fuerzas de seguridad y organismos nacionales para profundizar todas las líneas de investigación y sostener activamente la búsqueda del joven.

En ese sentido, ratificaron el compromiso de poner a disposición todos los recursos y herramientas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso y reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier información que pueda resultar de utilidad debe ser comunicada de manera inmediata a las autoridades competentes.

Las autoridades remarcaron que toda información aportada será tratada conforme a los mecanismos establecidos por los organismos intervinientes, con el fin de contribuir al avance de la investigación y a la pronta localización de Axel González.

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